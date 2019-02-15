«Кронштадт Аэро» и Segezha Group создадут систему по контролю за лесозаготовкой Она будет автоматизированной



ООО «Кронштадт Аэро», которая входит в Группу «Кронштадт», подписала соглашение с Segezha Group о создании автоматизированной системы по контролю за лесозаготовкой.

Как сообщили в компании, сейчас идет разработка автоматизированной диспетчерской системы. Она будет управлять движением лесных ресурсов от заготовки и трелевки до перевозки на склад и учета лесоматериалов. Таким образом, затраты на заготовку и доставку сырья снизятся, а эффективность управления повысится.

С помощью системы станет возможным консолидировать и обрабатывать данные с датчиков, которые установлены различными производителями и отображать информацию в режиме реального времени.

Можно будет следить за объемом заготовки в разрезе пород, длин и сортиментов, расхода горюче-смазочных материалов и контролировать время вывоза лесоматериалов и остатков продукции на складах.

Система основана на нейросетях и искусственном интеллекте.

Добавим, ООО «Кронштадт Аэро» предоставляет комплексные инновационные услуги с использованием беспилотных летательных аппаратов и геоинформационных систем. Они используются в самых разных сферах.