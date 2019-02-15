Медведев предложил пересмотреть подход к оценке уровня бедности россиян Учитывать в оценке бедности «в большей степени» расходы человека

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил пересмотреть подход к оценке уровня бедности россиян. Об этом Медведев заявил в пятницу.



Как передает ТАСС, Медведев предложил ориентироваться на международную практику и учитывать в оценке бедности «в большей степени» расходы человека. Таким образом предлагается исключить ситуации, когда семье с детьми и расходами на пожилых родственников отказывают в пособии на основании того, что доход превышает прожиточный минимум «на какой-нибудь рубль».

Председатель правительства отметил, что доход ниже прожиточного минимума у более чем 19 млн россиян. Однако оценка бедности семей основывается на сухих цифрах. Он призвал для оказания соцпомощи проанализировать потребности человека, уровень образования, возможностей, состояния здоровья и т. п.

Добавим, в январе эксперты предложили ввести в России адресное пособие по бедности. Это обойдется в 520 млрд рублей в год. При этом должно снизиться количество бедных семей с детьми в 1,7 раза, а количество всех бедных семей в 1,5 раза.