Миллер: «Газпром» готов строить вторую очередь «Турецкого потока» Две нитки «Турецкого потока» через Черное море уже построены

Глава «Газпрома» Алексей Миллер впервые официально на высоком уровне объявил о возможности строительства второй очереди газопровода «Турецкий поток».

«Да, две нитки «Турецкого потока» через Черное море уже построены, и дальше ведется строительство наземной инфраструктуры. Но при наличии спроса и необходимых согласований проект морского газопровода «Турецкий поток — 2» мог бы состояться», — заявил Миллер после встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, передает ТАСС.

Вторая очередь «Турецкого потока» могла бы полностью избавить «Газпром» от необходимости сохранения украинского транзита для поставки газа в Европу на фоне роста спроса в последние годы,пишет «Коммерсант».

Проект «Турецкого потока» подразумевает прокладку двух ниток газопровода с пропускной способностью 15,75 млрд кубометров каждая. По первой нитке газ пойдет к турецким потребителям, по второй – в Южную и Юго-Восточную Европу. Длина сухопутной части составит 180 км, морской части – 910 км.