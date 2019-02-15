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15.02.19 / 14:11 Новости / Экономика

На благоустройство дворов в Ленобласти выделят 1,14 млрд рублей

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

В 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 83 муниципальным образованиям из бюджета Ленобласти будет выделено более 1,14 млрд рублей, сообщили в администрации правительства региона.

Денежные средства пойдут на благоустройство дворов и общественных пространств.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Согласно бюджетному плану, Бокситогорский район получил 110 млн рублей, Всеволожский — 102 млн рублей, Выборгский — 97 млн рублей. На благоустройство дворовых территорий Гатчинского района будет выделено 86 млн рублей.

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