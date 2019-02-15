На форуме в Сочи подписали договоров на сумму 768 млрд рублей В прошлом году только на 100 миллиардов

Вице-премьер Дмитрий Козак подвел итоги Российского инвестиционного форума в Сочи и сообщил, что всего было заключено 400 соглашений, чья сумма достигла минимум 768 млрд. рублей. В общую сумму не входят сделки, которые содержат в себе коммерческую тайну.

Вице-премьер обратил внимание на то, что в прошлом году на форуме было подписано всего 184 соглашения на сумму 100 млрд. рублей.

Козак резюмировал, что интерес к российской экономике растет, в форуме приняли участие более 8 тысяч делегатов. В прошлом году было более 5 тысяч делегатов. В форуме приняло большое количество участников из иностранных государств, из США – 15 представителей. Также на форуме присутствовало 79 руководителей регионов.

Ранее АБН сообщало о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал ряд инвестиционных договоров на сумму 127 миллиардов рублей.