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15.02.19 / 17:24 Новости / Экономика

На форуме в Сочи подписали договоров на сумму 768 млрд рублей

В прошлом году только на 100 миллиардов

Вице-премьер Дмитрий Козак подвел итоги Российского инвестиционного форума в Сочи и сообщил, что всего было заключено 400 соглашений, чья сумма достигла минимум 768 млрд. рублей. В общую сумму не входят сделки, которые содержат в себе коммерческую тайну.

Вице-премьер обратил внимание на то, что в прошлом году на форуме было подписано всего 184 соглашения на сумму 100 млрд. рублей.

Козак резюмировал, что интерес к российской экономике растет, в форуме приняли участие более 8 тысяч делегатов. В прошлом году было более 5 тысяч делегатов. В форуме приняло большое количество участников из иностранных государств, из США – 15 представителей. Также на форуме присутствовало 79 руководителей регионов.

Ранее АБН сообщало о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал ряд инвестиционных договоров на сумму 127 миллиардов рублей.

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