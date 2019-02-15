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15.02.19 / 18:36 Новости

На «Беговой» вновь протекает потолок

Но станция продолжает работу


На станции метро «Беговая» протекла крыша,- сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 15 февраля.

Очевидцы выложили фотографии, на которых сотрудники метрополитена подвесили к потолку полиэтиленовую пленку, чтобы собирать стекающую жидкость. Место протечки огорожено.

Станция продолжает работать.

Станция метро «Беговая» была запущена весной 2018 года и за 6 месяцев эксплуатации на ней обнаружили более 1000 дефектов. «Метрострой» сообщает, что недочеты устраняются без прекращения движения.

 

 

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