Минфин РФ: пошлина на экспорт нефти в РФ вырастет на $10,5 с 1 марта В настоящее время экспортная пошлина на нефть достигает $80,7 за тонну

Пошлина на экспорт нефти в РФ вырастет на $10,5 с 1 марта 2019 года. Об этом в пятницу сообщили в министерстве финансов РФ.

Таким образом пошлина достигнет $91,2 за тонну. А экспортная пошлина на высоковязкую нефть вырастет с $8 до $9,1. При этом льготная ставка для некоторых месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения сохранится на нулевом уровне. Это связано с новой формулой расчета согласно налоговому маневру.

Также увеличится пошлина на светлые нефтепродукты и масла до $27,3 за тонну, и на темные — до $ 91,2. Согласно расчетам ведомства, средняя цена на нефть Urals с 15 января по 14 февраля 2019 года составила $ 61,70304 за баррель, или $ 450,4 за тонну.