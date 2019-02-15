Продажи «Группы ЛСР» увеличились на 38% Они достигли 5,3 миллиардов рублей

Продажи недвижимости «Группы ЛСР» в Москве, Петербурге, Екатеринбурге в январе 2019 года увеличились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они достигли 5,3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.

В столице продажи выросли на целых 83%. Драйвером роста выступил жилой комплекс бизнес-класса «ЗИЛАРТ» в Даниловском районе в 5 километрах от Кремля. Продажи в нем выросли на 90%. Цена квартир в этом ЖК стартует от 8,5 млн рублей. Первые дома уже введены в эксплуатацию.

В Петербурге хорошо раскупали элитный сегмент. Так «Русский дом» в Басковом переулке показал рост более чем в 3,7 раза по сравнению с январем прошлого года. Еще драйверы роста в Петербурге — ЖК «Цивилизация» на Октябрьской набережной и ЖК «Новая Охта» в Красногвардейском районе.

Ипотечные сделки в январе 2019 года составляли примерно половину от общего числа.

«Группа ЛСР», продемонстрировав рекордные показатели по итогам прошлого года, не останавливается на достигнутом, — отметил генеральный директор компании Максим Соколов. — Внушительные январские результаты в частности обусловлены грамотно структурированным предложением, отвечающим требованиям рынка и клиентским запросам. Мы ожидаем, что незначительное повышение ставок по ипотечному кредитованию не окажет существенного влияния на наши продажи».