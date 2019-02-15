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15.02.19 / 14:11 Новости / Общество

Суд Петербурга начал рассматривать дело бывшего замполпреда по СЗФО о вымогательстве

По версии следствия, в 2017 году газета Рудникова выпустил ряд материалов, в которых содержались позорящие Леденева сведения

Московский районный суд Петербурга начал рассматривать дело о вымогательстве у главы СУ РФ по Калининградской области Виктора Леденева 50 тыс. долларов за прекращение «клеветнических и позорящих его репутацию» публикаций в газете «Новые колеса», сообщает «Коммерсант».

Фигурантами дела следствие считает главного редактора газеты, бывшего депутата Калининградской облдумы Игоря Рудникова и экс — заместителя полпреда президента в СЗФО Александра Дацышина.

По версии следствия, в 2017 году газета Рудникова выпустил ряд материалов, в которых содержались позорящие Леденева сведения. В частности, в опубликованных материалах сообщалось об особняке, где он проживает, а также его «близких связях». Как полагает следствие, Рудников и Дацышин потребовали у Леденёва 50 тыс. долларов. Взамен они обещали прекратить публиковать «позорящие» материалы.

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