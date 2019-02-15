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15.02.19 / 09:38 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге будут судить похитителей лифта из дома на Искровском проспекте

Сумма нанесенного ущерба составляет 100 тыс. рублей

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Петербурга, которые обвиняются в краже лифтового оборудования из многоэтажного дома на Искровском проспекте, сообщили в ведомстве.

Как полагает следствие, в июле 2018 года обвиняемые похитили с площадок многоэтажного дома на Искровском проспекте восемь балок дверей шахты электрического пассажирского лифта «ЭКОМАК5», а также десять комплектов кронштейнов для крепления направляющих кабины и противовесов.

Сумма нанесенного ущерба составляет 100 тыс. рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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