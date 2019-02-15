В Петербурге будут судить похитителей лифта из дома на Искровском проспекте

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Петербурга, которые обвиняются в краже лифтового оборудования из многоэтажного дома на Искровском проспекте, сообщили в ведомстве.
Как полагает следствие, в июле 2018 года обвиняемые похитили с площадок многоэтажного дома на Искровском проспекте восемь балок дверей шахты электрического пассажирского лифта «ЭКОМАК5», а также десять комплектов кронштейнов для крепления направляющих кабины и противовесов.
Сумма нанесенного ущерба составляет 100 тыс. рублей.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
115 SQL queries done. Page generation took 0,164 seconds.