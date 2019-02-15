В Петродворцовом районе построили более 10 тысяч кв. м жилья. Администрация отчиталась перед общественностью

В 2019 году планируется ввести еще 70 тысяч в районе Ропшинского шоссе и на Михайловской улице в Ломоносове.

Ассигнования, предусмотренные району в 2018 году, составили 5.5 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2017 году. Исполнение бюджета достигло 100%. Ассигнования в этом году достигнут 5.7 млрд рублей.

Самая большая статья расходов – социальная сфера, на нее приходится 88%. 100 млн рублей уйдет на капитальный ремонт, 160 млн на покупку оборудования бюджетным учреждениям.