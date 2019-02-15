В России могут ввести штрафы за превышение скорости на 10-20 км/ч

Министерство транспорта РФ предлагает штрафовать на 500 рублей за превышение скорости на 10-20 км/час, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что новая санкция должна применяться только в населенных пунктах.
За остальные превышения скорости предлагается повысить штрафные санкции.
Напомним, с 1 марта 2013 года превышение скорости менее чем на 20 км/ч не подлежит штрафу. В 2014 году МВД предложило отменить эту норму, однако законопроект остается в правительстве без движения.
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