В России могут ввести штрафы за превышение скорости на 10-20 км/ч За остальные превышения скорости предлагается повысить штрафные санкции

Министерство транспорта РФ предлагает штрафовать на 500 рублей за превышение скорости на 10-20 км/час, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что новая санкция должна применяться только в населенных пунктах.

За остальные превышения скорости предлагается повысить штрафные санкции.

Напомним, с 1 марта 2013 года превышение скорости менее чем на 20 км/ч не подлежит штрафу. В 2014 году МВД предложило отменить эту норму, однако законопроект остается в правительстве без движения.