«Возрождение» может снова сменить собственника Банк может присоединиться к «Почта-банку»

Банк «Возрождение» может снова сменить собственника. Об этом в пятницу пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в ВТБ.

Группа ВТБ может продать «Возрождение» подмосковным властям, рыночному инвестору или присоединить его к «Почта-банку». Сменить собственника планируется, чтобы защитить банк от санкций. Например, «Почта-банк» не вошел в санкционный список, так как ВТБ владеет там лишь 49,999%. В ВТБ, «Почта-банке» и «Почте России» не прокомментировали ситуацию.

Добавим, группа ВТБ в октябре прошлого года купила 85% акций «Возрождения». Предыдущим владельцем был Bonum Capital (Cyprus) LTD. В феврале ВТБ нарастил свою долю в банке до 96,3%.