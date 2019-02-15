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15.02.19 / 10:20 Банки / Новости / Финансы

«Возрождение» может снова сменить собственника

Банк может присоединиться к «Почта-банку»

Банк «Возрождение» может снова сменить собственника. Об этом в пятницу пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в ВТБ.

Группа ВТБ может продать «Возрождение» подмосковным властям, рыночному инвестору или присоединить его к «Почта-банку». Сменить собственника планируется, чтобы защитить банк от санкций. Например, «Почта-банк» не вошел в санкционный список, так как ВТБ владеет там лишь 49,999%. В ВТБ, «Почта-банке» и «Почте России» не прокомментировали ситуацию.

Добавим, группа ВТБ в октябре прошлого года купила 85% акций «Возрождения». Предыдущим владельцем был Bonum Capital (Cyprus) LTD. В феврале ВТБ нарастил свою долю в банке до 96,3%.

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