Задолженность по зарплата в России увеличилась на 12% И составила 2.7 млрд рублей

Росстат отчитался о суммарной задолженности по заработной плате в России за январь 2019. Она составила 2.7 млрд рублей и увеличилась на 12%.

Из 2.7 млрд рублей долг, образовавшийся в январе составил 300 млн рублей. Остальная часть задолженности образовалась в 2018 году – 1 млрд рублей и раннее – 1.3 млрд. рублей. Не получили своей зарплаты по данным на 1 февраля 42 тыс. человек.

В числе регионов, в которых образовалась крупнейшая задолженность по зарплате, лидирует Дальневосточный федеральный округ (580 млн рублей), Центральный (568 млн рублей) и Северо-Западном (471 млн рублей).

Не выплатили зарплату вовремя работникам обрабатывающих производств (46%), строительства (18%), сельского хозяйства (10%).