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15.02.19 / 17:37 Новости / Экономика

Задолженность по зарплата в России увеличилась на 12%

И составила 2.7 млрд рублей

Предприятия в Петербурге и Ленобласти задолжали работникам почти 200 млн рублей. Фото: pixabay.com

Росстат отчитался о суммарной задолженности по заработной плате в России за январь 2019. Она составила 2.7 млрд рублей и увеличилась на 12%.

Из 2.7 млрд рублей долг, образовавшийся в январе составил 300 млн рублей. Остальная часть задолженности образовалась в 2018 году – 1 млрд рублей и раннее – 1.3 млрд. рублей. Не получили своей зарплаты по данным на 1 февраля 42 тыс. человек.

В числе регионов, в которых образовалась крупнейшая задолженность по зарплате, лидирует Дальневосточный федеральный округ (580 млн рублей), Центральный (568 млн рублей) и Северо-Западном (471 млн рублей).

Не выплатили зарплату вовремя работникам обрабатывающих производств (46%), строительства (18%), сельского хозяйства (10%).

 

 

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