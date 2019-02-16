Беглову подарили «строевку» на форуме студенческих отрядов в Петербурге Врио губернатора города призвал активнее привлекать студотряды к ремонту дорог

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал старт Образовательному форуму студенческих отрядов в субботу, 16 февраля.

Церемония открытия форума прошла в конгресс-центре «Ленполиграфма». Беглов поздравил петербуржцев с Днем российских студенческих отрядов, который отмечают 17 февраля.

Беглов напомнил, что в движении студотрядов прошли многие лидеры, в том числе президента РФ Владимир Путин. Сейчас студенческие отряды также задействованы на многих известных стройках страны. Среди них – объекты инфраструктуры Олимпиады в Сочи, космодром «Восточный» и Крымский мост.

В ходе встречи с руководителями отрядного движения Северной столицы Беглов затронул тему возможного проведения в городе на Неве Всероссийского слета студотрядов в 2020 году. Заявка от города должна быть готова к марту.

Врио губернатора города также сообщил, что в бюджет уже заложили средства для ремонта помещения на Синопской набережной, где будет находиться штаб Студенческих отрядов Петербурга. Ремонт проведут сами стройотрядовцы. Кроме того, их планируется привлечь для ремонта дорог.

Участники студорядов вручили на память Беглову фирменную куртку – «строевку».