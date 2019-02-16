Крым отказался возвращать активы украинского «Приватбанка» По словам вице-спикера парламента Крыма, возврат произойдет, когда "рак на горе свистнет"

Власти Крыма отказали в возврате активов «Приватбанка» и выплате кредитному учреждегнию компенсации.

Как сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, украинский банк получит компенсацию от РФ, когда «рак на горе свистнет».

Он отметил, что банк перестал фукнционировать в Крыму, забрав вклады «сотни тысяч» жителей полуострова. В связи с этим вопрос о возврате активов и выплате компенсаций «Приватбанку» не стоит на повестке дня, сообщает РИА Новости.

Требования украинского банка Фикс назвал «циничными».

Напомним, вкладчики «Приватбанка», проживающие в Крыму, после воссоединения полуострова с Россией, лишились всех своих сбережений. Ущерб им возместили власти РФ.