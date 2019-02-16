Меркель назвала разрыв отношений с РФ стратегически неправильным для ЕС Канцлер ФРГ призвала США согласовывать с Европой возможные антироссийские санкции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что ЕС не заинтересован в разрыве отношений с Россией, и призвала западных партнеров согласовывать возможные санкции.

Россия останется партнером ФРГ, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности. Разрыв отношений с Москвой немецкий лидер назвала «стратегически неправильным» для Евросоюза.

Напомним, ранее в сенат США был внесен законопроект о введении новых санкций в связи с прошлогодним инцидентом в Керченском проливе. Они будут направлены, по предварительным данным, против сотрудников ФСБ, которые участвовали в задержании украинских моряков, нарушивших границу РФ.