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16.02.19 / 14:16 Новости

Меркель назвала разрыв отношений с РФ стратегически неправильным для ЕС

Канцлер ФРГ призвала США согласовывать с Европой возможные антироссийские санкции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: wikipedia.org

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что ЕС не заинтересован в разрыве отношений с Россией, и призвала западных партнеров согласовывать возможные санкции.

Россия останется партнером ФРГ, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности. Разрыв отношений с Москвой немецкий лидер назвала «стратегически неправильным» для Евросоюза.

Напомним, ранее в сенат США был внесен законопроект о введении новых санкций в связи с прошлогодним инцидентом в Керченском проливе. Они будут направлены, по предварительным данным, против сотрудников ФСБ, которые участвовали в задержании украинских моряков, нарушивших границу РФ.

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