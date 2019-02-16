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16.02.19 / 12:12 Новости

«Почта России» может запустить доставку лекарств

Медикаменты россиянам могут приносить домой почтальоны

почта россии

«Почта России» может начать доставлять лекарства. Фото: sostav.ru

ФГУП «Почта России» задумалось о доставке лекарств. Об этом сообщил глава учреждения Николай Подгузов. 

По словам главы «Почта России», сейчас служба развивает сервисы, связанные с логистикой.  Подгузов отметил, что продажа лекарств в отделениях «Почты России» требует не только затрат на необходимое оборудование, но и разрешения правительства РФ.

«Поэтому мы с удовольствием бы эту тему развивали, но здесь есть определенные регуляторные ограничения», — приводит слова руководителя учреждения ТАСС.

Более востребованной, по мнению Подгузова, была бы адресная доставка лекарств почтальонами. Чтобы открыть новый сервис, «Почте России» также придется проработать с властями вопрос о снятии ограничений, добавил он.

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