«Почта России» может запустить доставку лекарств Медикаменты россиянам могут приносить домой почтальоны

ФГУП «Почта России» задумалось о доставке лекарств. Об этом сообщил глава учреждения Николай Подгузов.

По словам главы «Почта России», сейчас служба развивает сервисы, связанные с логистикой. Подгузов отметил, что продажа лекарств в отделениях «Почты России» требует не только затрат на необходимое оборудование, но и разрешения правительства РФ.

«Поэтому мы с удовольствием бы эту тему развивали, но здесь есть определенные регуляторные ограничения», — приводит слова руководителя учреждения ТАСС.

Более востребованной, по мнению Подгузова, была бы адресная доставка лекарств почтальонами. Чтобы открыть новый сервис, «Почте России» также придется проработать с властями вопрос о снятии ограничений, добавил он.