ТРК ЛЕТО: нас эвакуировали на час

Администрация ТРК получила электронное письмо с информацией о заложенной взрывном устройстве в ТРК ЛЕТО от анонима, сказала АБН пресс-секретарь компании.
Из центра эвакуировали посетителей и персонал. Эвакуация началась в 12:37 и завершилась в 13:50. Бомбу не нашли.
Администрация торгового комплекса прилагает все усилия для обеспечения безопасности и комфорта посетителей, располагает самыми современными системами безопасности, силами квалифицированных сотрудников проводятся регулярные проверки территории и всех систем ТРЦ и учения для отработки навыков в случае ЧП.
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