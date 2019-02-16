ТРК ЛЕТО: нас эвакуировали на час Там опровергают сведения о том, что информацию сообщил Владимир Путин

Администрация ТРК получила электронное письмо с информацией о заложенной взрывном устройстве в ТРК ЛЕТО от анонима, сказала АБН пресс-секретарь компании.

Из центра эвакуировали посетителей и персонал. Эвакуация началась в 12:37 и завершилась в 13:50. Бомбу не нашли.

Администрация торгового комплекса прилагает все усилия для обеспечения безопасности и комфорта посетителей, располагает самыми современными системами безопасности, силами квалифицированных сотрудников проводятся регулярные проверки территории и всех систем ТРЦ и учения для отработки навыков в случае ЧП.​