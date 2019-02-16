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16.02.19 / 13:30 Новости

В России завершились испытания ядерной крылатой ракеты «Буревестник»

Новую ракету протестировали в январе

Испытания ракеты «Буревестник». Фото: скриншот видео YouTube

Минобороны РФ завершило испытания ядерной энергоустановки»Буревестник» в январе.

По словам источника в военном ведомстве, испытания прошли на одном из полигонов в РФ. Тестирование признали успешным. В ходе этого этапа специалисты смогли подтвердить характеристики реактора, за счет которого ракета имеет неограниченную дальность полета.

Добавим, что ракета «Буревестник» способная находиться в воздухе несколько часов и даже дней, летая вокруг планеты и совершая маневры. За счет этого ракета считается неуязвимой для современных систем ПРО.

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