В России завершились испытания ядерной крылатой ракеты «Буревестник» Новую ракету протестировали в январе

Минобороны РФ завершило испытания ядерной энергоустановки»Буревестник» в январе.

По словам источника в военном ведомстве, испытания прошли на одном из полигонов в РФ. Тестирование признали успешным. В ходе этого этапа специалисты смогли подтвердить характеристики реактора, за счет которого ракета имеет неограниченную дальность полета.

Добавим, что ракета «Буревестник» способная находиться в воздухе несколько часов и даже дней, летая вокруг планеты и совершая маневры. За счет этого ракета считается неуязвимой для современных систем ПРО.