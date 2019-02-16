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16.02.19 / 18:43 Без рубрики / Новости

В здании ИТМО обрушилась крыша — пресс-служба вуза

Пока неизвестно о пострадавших

Пресс-служба ИТМО

Кровля рухнула в здании университета ИТМО 16 февраля. Это подтвердили АБН сотрудники пресс-службы вуза.

Пострадало здание по адресу в доме 9 по улице Ломоносова.

Студентов и преподавателей эвакуируют, а месте работают спасатели, — сообщили Агентству бизнес новостей.

По предварительным данным, площадь обрушения — 150 кв. м.

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