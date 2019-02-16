В здании ИТМО обрушилась крыша — пресс-служба вуза Пока неизвестно о пострадавших

Кровля рухнула в здании университета ИТМО 16 февраля. Это подтвердили АБН сотрудники пресс-службы вуза. Пострадало здание по адресу в доме 9 по улице Ломоносова. Студентов и преподавателей эвакуируют, а месте работают спасатели, — сообщили Агентству бизнес новостей. По предварительным данным, площадь обрушения — 150 кв. м. https://scontent-ams3-1.cdninstagram.com/vp/f5d9faeba110b71cab5a4d5c140b9dbc/5C6A4B51/t50.2886-16/52898691_511565752701770_7360606366521622528_n.mp4?_nc_ht=scontent-ams3-1.cdninstagram.com