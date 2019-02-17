«Газпромбанк» заморозил счета венесуэльских нефтянников Такие меры стали необходимыми из-за угрозы санкций США

Российский «Газпромбанк» принял решение о заморозке счетов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA из-за угрозы американских санкций. Об этом 17 февраля сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в кредитной организации. «Газпромбанк» пока не комментирует данную информацию.

Операции нефтяной компании в настоящий момент приостановлены. Ранее стало известно, что компания PDVSA заявила своим клиента о необходимости перевода денег, вырученных в результате продажи нефти, в российский банк.Такие меры были предприняты из-за американских санкций. В «Газпромбанке» опровергли информацию об открытии новых счетов.

Напомним, что в январе США заблокировали активы компании PDVSA и запретили сделки с ней.