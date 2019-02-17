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17.02.19 / 16:47 Банки / Без рубрики / Новости / Финансы / Экономика

«Газпромбанк» заморозил счета венесуэльских нефтянников

Такие меры стали необходимыми из-за угрозы санкций США

Российский «Газпромбанк» принял решение о заморозке счетов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA из-за угрозы американских санкций. Об этом 17 февраля сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в кредитной организации. «Газпромбанк» пока не комментирует данную информацию.

Операции нефтяной компании в настоящий момент приостановлены. Ранее стало известно, что компания PDVSA заявила своим клиента о необходимости перевода денег, вырученных в результате продажи нефти, в российский банк.Такие меры были предприняты из-за американских санкций. В «Газпромбанке» опровергли информацию об открытии новых счетов.

Напомним, что в январе США заблокировали активы компании PDVSA и запретили сделки с ней.

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