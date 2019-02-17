ИТМО переносит занятия из здания, в котором обрушились перекрытия Расписание занятий будет составлено сегодня

Университет ИТМО готовится возобновить нормальный учебный процесс после того, как в его здании на улице Ломоносова, дом 9 произошло обрушение перекрытий и кровли с последнего пятого этажа и до первого этажа.

По официальным данным, обновленное расписание с указанием мест лекций до студентов и преподавателей доведет не позднее 21.00 17 февраля.

В результате обрушения перекрытий в здании ИТМО никто не пострадал. С помощью спасателей из здания был эвакуирован 21 человек. На место происшествия оперативно прибыл врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.