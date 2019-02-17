Орешкин: данные Росстата проконтролируют Он отметил важность первичной информации

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин хочет ввести общественный контроль за статистикой Росстата, сообщает «Россия 1» со ссылкой на министра.

«Я думаю, что то, что нужно будет сделать в ближайшее время,— это сделать всю эту историю более прозрачной, более публичной, поставить ее под общественный контроль, чтобы все понимали, откуда взяты те или иные цифры и как получилась та или иная статистика»,— отметил Орешкин.

Росстат рапортовал о том, что рост экономики России в 2018 году составил 2,3%, что стало рекордом с 2012 года. методологию менять не нужно»,— говорил министр.