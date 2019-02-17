Орешкин: данные Росстата проконтролируют

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин хочет ввести общественный контроль за статистикой Росстата, сообщает «Россия 1» со ссылкой на министра.
«Я думаю, что то, что нужно будет сделать в ближайшее время,— это сделать всю эту историю более прозрачной, более публичной, поставить ее под общественный контроль, чтобы все понимали, откуда взяты те или иные цифры и как получилась та или иная статистика»,— отметил Орешкин.
Росстат рапортовал о том, что рост экономики России в 2018 году составил 2,3%, что стало рекордом с 2012 года. методологию менять не нужно»,— говорил министр.
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