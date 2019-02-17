Петербуржцы проголосовали против возвращения антигололедных реагентов на улицы От реагентов отказались три года назад

75% петербуржцев, принявших участие в опросе телеканала «Санкт-Петербург», высказались против возвращения антигололедных реагентов на улицы. Только четверть опрошенных каналом, который полностью принадлежит городу, согласна на использование соли.

Узнать, что думают петербуржцы о возможности использования антигололедных реагентов (в основном стоят из соли), неделю назад поручил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Такой вопрос возник после того, как на город обрушилась одна из самых снежных за последние годы зим.

Несмотря на снег, возвращаться к использованию антигололёдных реагентов (от них отказались три года назад) петербуржцы, как оказалось, не спешат.

Опрос об использовании реагентов прошел в рамках программы «Итоги недели» на телеканале «Санкт-Петербург». Телеканал (АО «ГАТР») полностью принадлежит городу.