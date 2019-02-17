Площадь обрушения в ИТМО составила 190 «квадратов» В результате ЧП в Петербурге разрушенными оказались 13 аудиторий

Перекрытия и часть кровли обрушились в здании ИТМО на площади 190 квадратных метров. Площадь завалов, которые разбирают сотрудники МЧС, достигла 2 тыс. кубических метров.

В результате ЧП разрушились 13 аудиторий и часть коридоров. В заблокированных помещениях оказались 25 студентов, которые находились на пятом этаже здания, включая 20 иностранцев и преподавателя. Их вывели на улицу с помощью автолестниц. Общий объем завалов составляет порядка 2 тыс. кубических метров, сообщает РИА Новости.

Напомним, перекрытия и часть крыши рухнули вечером в субботу, 16 февраля, в корпусе университета на Ломоносова, 9. Вероятной причиной стали ремонтные работы. По данным МЧС, никто не погиб и не пострадал. И здания вывели более 80 человек. Возбуждено уголовное дело.

Между тем в сообществах студентов ИТМО в соцсетях появились сообщения о протечках, которые заметили незадолго до ЧП на пятом этаже.

«Не знаю как с балок, но на пятом этаже с крыши текло постоянно, она изначально была испорчена и об этом говорили все студенты… Хоть кому то было до этого дело?», — пишут пользователи.