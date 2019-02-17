Пожар в расселенном доме на Шкапина тушили 75 спасателей В здании горели 200 квадратных метров

Сотрудники МЧС ночью 17 февраля три часа боролись с открытым огнем на улице Шкапина в Адмиралтейском районе Петербурга.

Крупный пожар огнеборцам пришлось тушить минувшей ночью в заброшенном шестиэтажном доме 42 по улице Шкапина. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о ЧП поступило в ведомство 17 февраля в 2:46.

В расселенном доме огонь охватил 200 квадратных метров. Первые пожарные расчеты были на месте уже в 2:54. В 4:15 сотрудники МЧС повысили ранг пожара до №2. Примерно через час им удалось локализовать возгорание, а в 6 часов утра в МЧС отказались от повышенной категории №1-БИС.

Данные о пострадавших в ведомство не поступали. На месте ЧП работали 15 единиц техники и 75 огнеборцев.