Правительство не будет изымать сверхдоходы у предпринимателей Медведев опроверг сообщения о планах принудительного финансирования нацпроектов

Информация о государственных планах изъятия дополнительных доходов у крупного бизнеса не подтвердилась. В ходе интервью программы «Итоги недели» телеканала «НТВ» глава правительства РФ Дмитрий Медведев опроверг сообщения об этом.

«Нет, тут никто им не обещал ничего забирать», — заверил премьер. Дмитрий Медведев также заявил о «неверной трактовке» информации. Премьер-министр подчеркнул нереалистичность таких планов: «Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать». Участие предпринимателей в нацпроектах, по словам Медведева, должно основываться на их собственном интересе в соответствии с рыночными принципами экономики. Медведев сообщил, что задача правительства состоит в создании привлекательных условий для бизнеса. «Нужно искать компромиссы и достигать их. После этого возникнет полноценное государственно-частное партнёрство», — сказал глава правительства.

Напомним, что летом прошлого года помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме президенту предложил изыскать сверхдоходы в размере более 500 млрд рублей у ряда компаний горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Такое предложение имело целью получить средства для финансирования мер из майского указа президента о стратегических задачах развития до 2024 года. Затем помощник президента изменил свои намерения: 24 августа на встрече чиновников в РСПП вместо налоговых изъятий было предложено вовлекать предпринимателей в приоритетные для РФ инвестпроекты.