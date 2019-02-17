Сбербанк задумался о рефинансировании долга Agrokor Крупнейший хорватский ритейлер задолжал около 1,3 млрд евро российским кредиторам

Сбербанк ведет переговоры с фондами о рефинансировании долга крупнейшего хорватского агрохолдинга Agrokor. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сбербанк готовит план урегулирования ситуации, после чего кредитное учреждение вместе с менеджерами компании займется рефинансированием долга Agrokor.

В апреле 2017 года власти Хорватии ввели в Agrokor чрезвычайное управление и назначили государственного управляющего холдингом.

Около трети от всей суммы долга — 1,3 млрд евро — компания взяла в кредит в российских банках. Летом прошлого года кредиторы одобрили план урегулирования долга, который предполагает, что Сбербанк после реструктуризации задолженности станет владельцем 39,2% акций компании.

Добавим, что Agrokor владеет производством растительного масла и маргарина, заводом по выпуску мороженого, мясокомбинатом, крупнейшей сетью супермаркетов в Хорватии и другими активами.