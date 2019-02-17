В центре Петербурга очистят 99 опасных крыш ЖКС №2 и №3 выведут на работу в центре города 92 кровельщиков

Управляющие компании в центре Петербурга намерены очистить опасных 99 кровель от снега и наледи.

Освобождать кровли жилых омов от снежных шапок, наледи и сосулек будут 92 кровельщика.

Уборка пройдет в домах, расположенных на Коломенской и Боровой улицах, на улицах Марата и Правды, Херсонской, Тележной улицах, а также на Лиговском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Центрального района.

Жителей и гостей Северной столицы просят соблюдать меры безопасности и не заступать за ограждения, которые установлены в районе падения снега и наледи.