В центре Петербурга очистят 99 опасных крыш

Управляющие компании в центре Петербурга намерены очистить опасных 99 кровель от снега и наледи.
Освобождать кровли жилых омов от снежных шапок, наледи и сосулек будут 92 кровельщика.
Уборка пройдет в домах, расположенных на Коломенской и Боровой улицах, на улицах Марата и Правды, Херсонской, Тележной улицах, а также на Лиговском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Центрального района.
Жителей и гостей Северной столицы просят соблюдать меры безопасности и не заступать за ограждения, которые установлены в районе падения снега и наледи.
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