В МЧС допускают, что под обломками в ИТМО могут быть люди Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев, прибывший накануне в Петербург

В МЧС допускают, что в здании ИТМО в Петербурге, где 16 февраля рухнули часть крыши и перекрытия, могут быть люди. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Зиничев, прибывший к месту ЧП.

По словам Зиничева, к моменту обследования здания людей не нашли.

«… Но не исключаем, что кто-то случайно мог в это время там находиться», – цитирует министра РИА «Новости».

Зиничев добавил, что спасатели сначала укрепят конструкции в корпусе ИТМО с помощью опор, и только потом начнут разбор завалов.

Напомним, 16 февраля кровля и перекрытия в вузе рухнули с пятого по первый этаж. Никто не погиб и не пострадал. Из учебного корпуса вывели около 80 человек, в том числе иностранных студентов. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.