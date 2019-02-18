Все новости

18.02.19 / 20:07 Новости / Экономика

Ассоциация европейского бизнеса считает, что арест руководства Baring может серьезно повлиять на инвестклимат

Коммерческие споры должны решаться в гражданском судопроизводстве

Майкл Калви / Фото: Baring Vostok

Ассоциация европейского бизнеса и франко-российская торгово-промышленная палата выступили с заявлением по поводу ареста главы Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых руководителей компании.

В заявлении сказано, что Baring Vostok является ключевым инвестором, на протяжении 20 лети вкладывающим в экономику России. За это время фонд заработал репутацию надежного партнера. Задержание руководство вызвало серьезную озабоченность бизнес-сообщества в стране и может серьезно повлиять на инвестклимат и привлекательность России для иностранных инвестиций.

Ассоциация европейского бизнеса и торгово-промышленная палата выражают надежду, что российские власти проведут беспристрастное расследование соответствии с принципом верховенства закона и что будет применяться принцип презумпции невиновности.

В заявлении отмечено, что, по мнению организаций, коммерческие споры должны решаться в максимально возможной степени посредством гражданского судопроизводства.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

113 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.