Ассоциация европейского бизнеса считает, что арест руководства Baring может серьезно повлиять на инвестклимат Коммерческие споры должны решаться в гражданском судопроизводстве

Ассоциация европейского бизнеса и франко-российская торгово-промышленная палата выступили с заявлением по поводу ареста главы Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых руководителей компании.

В заявлении сказано, что Baring Vostok является ключевым инвестором, на протяжении 20 лети вкладывающим в экономику России. За это время фонд заработал репутацию надежного партнера. Задержание руководство вызвало серьезную озабоченность бизнес-сообщества в стране и может серьезно повлиять на инвестклимат и привлекательность России для иностранных инвестиций.

Ассоциация европейского бизнеса и торгово-промышленная палата выражают надежду, что российские власти проведут беспристрастное расследование соответствии с принципом верховенства закона и что будет применяться принцип презумпции невиновности.

В заявлении отмечено, что, по мнению организаций, коммерческие споры должны решаться в максимально возможной степени посредством гражданского судопроизводства.