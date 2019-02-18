Беглов нашел замену трем уволенным главам районов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов нашел замены трем уволенным руководителям Василеостровского, Красносельского и Центрального районов. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.
Администрацию Василеостровского района возглавит Эдуард Ильин, ранее занимавший пост замглавы Фрунзенского района.
Руководителем администрации Красносельского района стал Олег Фадеенко. Он также ранее работал в администрации Фрунзенского района в качестве первого замглавы района.
Максим Мейксин назначен главой администрации Центрального района. До этого Мейксин был советником губернатора Петербурга после отставки с поста председателя комитета по промышленной политике и инновациям города.
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