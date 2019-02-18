Беглов нашел замену трем уволенным главам районов Которые ушли в отставку из-за плохой уборки снега в этих районах

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов нашел замены трем уволенным руководителям Василеостровского, Красносельского и Центрального районов. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

Администрацию Василеостровского района возглавит Эдуард Ильин, ранее занимавший пост замглавы Фрунзенского района.

Руководителем администрации Красносельского района стал Олег Фадеенко. Он также ранее работал в администрации Фрунзенского района в качестве первого замглавы района.

Максим Мейксин назначен главой администрации Центрального района. До этого Мейксин был советником губернатора Петербурга после отставки с поста председателя комитета по промышленной политике и инновациям города.