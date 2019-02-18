Беглов поручил разработать план расширения полномочий районных администраций

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернаторам Николаю Бондаренко и Евгению Елину разработать план расширения полномочий районных администраций и программу их развития. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.
По словам Беглова, районные и муниципальные власти должны знать и собирать пожелания горожан, чтобы на их основании создать единую программу развития района на ближайшие два-три года.
Также врио губернатора считает, что некоторые территории Петербурга превращены в «безликие спальники», а дальние районы лишены социальной и досуговой инфраструктуры. Он призвал преодолеть эту тенденцию.
Беглов отметил важность принятой ЗакСом в 2018 году Стратегии-2035. Однако он считает, что также необходим план на ближайшие пять лет. Для этого нужно выделить из Стратегии те задачи, благодаря которым можно за короткое время быстро развить Петербург.
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