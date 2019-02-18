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18.02.19 / 12:49 Новости / Петербург и Ленобласть

Бывших сотрудников налоговой инспекции Петербурга обвиняют в мошенничестве на сумму более 8 млн рублей

Один из обвиняемых заключил сделку со следствием

Бывший заместитель начальника межрайонной инспекции № 24 ФНС России и замначальника одного из отделов той же инспекции обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Как полагает следствие, обвиняемые сообщили бизнесменам ложную информацию о нарушениях налогового законодательства и потребовали около 8 млн рублей за непривлечение к ответственности.

Оба свою вину признали. Один из обвиняемых заключил сделку со следствием.

Уголовные дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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