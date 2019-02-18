Бывших сотрудников налоговой инспекции Петербурга обвиняют в мошенничестве на сумму более 8 млн рублей

Бывший заместитель начальника межрайонной инспекции № 24 ФНС России и замначальника одного из отделов той же инспекции обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Как полагает следствие, обвиняемые сообщили бизнесменам ложную информацию о нарушениях налогового законодательства и потребовали около 8 млн рублей за непривлечение к ответственности.
Оба свою вину признали. Один из обвиняемых заключил сделку со следствием.
Уголовные дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
115 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.