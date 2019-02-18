Кудрин заявил, что арест Калви — чрезвычайная ситуация для российской экономики Но пока за него не поручился

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви является чрезвычайной для экономики.

«Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим состава»,- написал Кудрин в своем Twitter.

Также председатель Счетной палаты опроверг слухи, что уже поручился за Калви. «Пока еще нет, другие уважаемые люди уже предложили свое поручительство»,- добавил Кудрин.

Ранее в поддержку Калви высказались Герман Греф, Олег Тиньков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сегодня АБН сообщал, что Ассоциация европейского бизнеса и Франко-российская торгово-промышленная палата считают, что арест руководства Baring может сильно повлиять на инвестиционный климат в России.