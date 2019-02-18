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18.02.19 / 20:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Песков прокомментировал включение Беглова в Совет безопасности

решение объясняется масштабом Петербурга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС включение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Совет безопасности РФ.

По словам Пескова, это решение целесообразно и объясняется масштабом субъекта федерации, которым сейчас управляет Беглов. «Речь идет о втором крупнейшем городе в России»,- заключил Песков.

О включении Александра Беглова в Совет безопасности АБН сообщало сегодня днем, о включении говорилось в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Во время работы в качестве полпреда президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах до ноября 2018 года Беглов являлся членом Совбеза РФ.

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