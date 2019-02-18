Петербург стал вторым регионом РФ по качеству жизни в 2018 году Первое место заняла Москва, а третье — Московская область

Петербург стал вторым регионом РФ по качеству жизни населения в 2018 году в рейтинге «РИА Новости». Об этом издание сообщило в понедельник.

В целом, первая и последняя десятки рейтинга практически не изменились по сравнению с прошлым годом. Тройка лидеров стала уже традиционной. Первое место заняла Москва, а третье — Московская область. Сводный рейтинговый балл у топ-3 более 70 при максимальной значении в 100 баллов и минимальном — 1 балл. Как говорится в исследовании, в ближайшие годы эта тройка продолжит занимать лидирующие позиции. Среди преимуществ этих регионов отмечается развитые инфраструктура, экономика и социальная сфера. Кроме того, подчеркивается высокий потенциал для последующего развития.

Также вслед за ними в первой десятке следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая область, Калининградская область.

В последнюю десятку списка вошли Кабардино-Балкарская Республика, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва. При этом этих регионов, кроме Республики Бурятия, повысилось значение сводного балла.

За прошедший год семь регионов повысили сменили свои позиции на более высокие более чем на пять мест. Магаданская область с 44 места вышла на 35, Амурская область — с 61 до 53 места, Оренбургская область — с 41 до 33, Чукотский автономный округ — с 78 до 70, Республика Северная Осетия – Алания — с 72 до 65, Сахалинская область — с 53 до 46, и Мурманская область — с 42 на 36.

Эксперты прогнозируют стабильность рейтинга и в следующем году. В большей степени это касается первых и последних позиций списка. В середине списка регионы могут изменить свои позиции. Больше шансов у регионов, занимающихся экспортом сырьевых товаров, считают исследователи.

Добавим, для составления рейтинга эксперты анализируют 70 показателей. Это данные 2017-2018 годов. Среди них уровень доходов и занятость населения, рынок труда и т. д. Учитываются открытые данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ и др.