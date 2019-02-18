Петровскую и Петроградскую набережные закроют для транспорта шесть раз за месяц Из-за занятий по строевой подготовке Нахимовского военно-морского училища

Петровскую и Петроградскую набережные закроют для движения транспорта шесть раз с 19 февраля по 19 марта. Об этом в понедельник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Это связано с занятиями по строевой подготовке Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ. Участки по двум набережным будут перекрыты с 15:30 до 17:30 19, 21, 26 и 28 февраля, а также 5 и 19 марта. Речь идет об участке от Мичуринской улицы до Петроградской набережной по Петровской набережной, и от Петровской набережной до улицы Куйбышева по Петроградской набережной.

Напомним, с 15 февраля по 12 октября в Петербурге будет закрыто движение на перекрестке Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. Это связано со строительством дороги «Дирекцией транспортного строительства». Кроме того, «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать канализацию на перекрестке улиц Валерия Гаврилина и Заречной. Участок будет перекрыт с 15 по 24 февраля.