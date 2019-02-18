«Победа»: новые правила о ручной клади не связаны со скандалом из-за Ланового 18 февраля компания изменила правила

Старые правила авиакомпании говорят о том, что габариты ручной клади не могут превышать 36х30х27 см. По новым правилам, пассажир может взять одно место ручной клади весом не более 10 кг, ее габариты не должны превышать 36х30х4 см.

Габариты всех вещей, взятых в салон, должны быть не больше 10х10х5 см.

Отметим, что недавно из-за жестких правил авиакомпании пострадал народный актер СССР Василий Лановой. Сдача сверхгабаритной ручной клади в багаж значительно задержала бы рейс и нарушила права других пассажиров.

В пресс-службе авиакомпании АБН информацию подтвердили и отметили, что инцидент с Лановым с введением новых правил не связан.