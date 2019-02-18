Реконструкция бывшего завода станков-автоматов достигла завершающей стадии Объект остается «полностью в пределах исторических высотных отметок»

Реконструкция исторического здания бывшего завода станков-автоматов на Пионерской и Малой Разночинной улицах достигла завершающей стадии. Об этом в понедельник сообщили в компании RBI, которая занимается реконструкцией объекта.

В здании отреставрировали кирпичную кладку, заменили утраченные фрагменты кладки, перекрытия между этажами демонтировали и заменили на новые монолитные. Кроме того, компания полностью заменила металлоконструкции кровли и почти уложила всю кровлю. При этом крыша архитектурно похожа на оригинальную. В компании подчеркнули, что объект остается «полностью в пределах исторических высотных отметок».

Исторический дом построили в 1907 году. Он известен как дом и кузнечно-слесарная мастерская Антона Шульца». В следующем году здание войдет в состав нового ЖК компании. Кроме того, в пристроенном новом ЖК «Биография» заканчиваются монолитные работы.

Добавим, жилой комплекс состоит из малого и большого жилых корпусов. В малом корпусе расположатся 14 квартир,а в большом — 120.