Суд решил вернуть прокурору дело экс-главы «Усть-Луги» Валерия Израйлита Израйлит будет находиться под стражей до 20 июня

Смольнинский районный суд решил вернуть прокурору уголовное дело экс-главы компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Такое решение суд вынес после окончания предварительный слушаний по делу. Представители ответчика пытались изменить меру пресечения, а также представили ходатайство по подсудности в Дзержинский районный суд. Однако после того, как суд решил вернуть дело прокурору, защита отозвала ходатайство о подсудности.

Напомним, Валерий Израйлит будет находиться под стражей до 20 июня этого года. Его обвиняют в хищении 1,5 млрд рублей. Следствие считает, что он похитил средства, выделенные на развитие порта «Усть-Луга». Израйлита взяли под стражу зимой 2016 года.