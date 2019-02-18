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18.02.2019 / 18:58

18.02.19 / 17:12 Новости / Петербург и Ленобласть / Суд

Суд решил вернуть прокурору дело экс-главы «Усть-Луги» Валерия Израйлита

Израйлит будет находиться под стражей до 20 июня

Фото: Администрация Ленобласти

Смольнинский районный суд решил вернуть прокурору уголовное дело экс-главы компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Такое решение суд вынес после окончания предварительный слушаний по делу. Представители ответчика пытались изменить меру пресечения, а также представили ходатайство по подсудности в Дзержинский районный суд. Однако после того, как суд решил вернуть дело прокурору, защита отозвала ходатайство о подсудности.

Напомним, Валерий Израйлит будет находиться под стражей до 20 июня этого года. Его обвиняют в хищении 1,5 млрд рублей. Следствие считает, что он похитил средства, выделенные на развитие порта «Усть-Луга». Израйлита взяли под стражу зимой 2016 года.

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