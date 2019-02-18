В Петербурге эвакуируют главный офис «Вконтакте» Город снова захлестнула волна эвакуаций

В Доме Зингера на Невском проспекте, где находится главный офис социальной сети «ВКонтакте», идет эвакуация.

Очевидцы сообщили, что из здания в экстренном порядке выводят сотрудников и посетителей.

«Дом Зингера горит или минирование. Всех эвакуировали»,- пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Отметим, что Петербург снова захлестнула волна эвакуаций. Уже третий день в административные учреждения, организации и торговые центры поступают звонки о «заминировании».

Ранее сообщалось о том, что новая волна эвакуации докатилась до Елизаветинской больницы.