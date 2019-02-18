Вечером в Петербурге начались повторные эвакуации

Волна эвакуаций из-за «минирования» продолжилась в Петербурге вечером. Как сообщают пользователи социальных сетей, эвакуации на сей раз коснулись магазинов сети «Дикси» на улице Седова и поселке Песочный.

В 20:50 стало известно о том, что в сети гипермаркетов «Окей» начались повторные эвакуации.

Чуть позже появились сообщения, что эвакуируют посетителей торгового центра Пик, Озерки и Шкиперский молл.

В течении дня также эвакуации проходили в торговом центре Международный, Континент на Бухарестской и Рио.

Сегодня АБН сообщал о том, что проводились эвакуации в магазинах сетей «Лента» и «Окей».