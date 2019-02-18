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18.02.19 / 20:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Вечером в Петербурге начались повторные эвакуации

Фото АБН

Волна эвакуаций из-за «минирования» продолжилась в Петербурге вечером. Как сообщают пользователи социальных сетей, эвакуации на сей раз коснулись магазинов сети «Дикси» на улице Седова и поселке Песочный.

В 20:50 стало известно о том, что в сети гипермаркетов «Окей» начались повторные эвакуации.

Чуть позже появились сообщения, что эвакуируют посетителей торгового центра Пик, Озерки и Шкиперский молл.

В течении дня также эвакуации проходили в торговом центре Международный, Континент на Бухарестской и Рио.

Сегодня АБН сообщал о том, что проводились эвакуации в магазинах сетей «Лента» и «Окей».

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