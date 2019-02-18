Волна эвакуаций добралась до «Ленты» И до ТРК Континент

В Санкт-Петербурге продолжаются массовые эвакуации из общественных учреждений. На этот раз волна эвакуации добралась до магазинов сети «Лента».

На данный момент известно, что эвакуации проводились в 5 магазинах сети, в том числе на Парашютной, Хасанской, Руставели, Бухарестской улице и Таллинской улицах.

Несколькими часам раннее АБН сообщало об эвакуации в магазинах сети «Окей».

В течении последнего часа также проводились эвакуации в ТРК Континент на Бухаресткой и Мариинской больнице.