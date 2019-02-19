Все новости

19.02.19 / 10:43 Новости / Россия и мир / Рынки / Экономика

ФАС аргументировал необходимость роста продуктовых цен

В случае стабильности цен можно заподозрить картельный сговор

Фото: ФАС России

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов аргументировал необходимость роста продуктовых цен последующим развитием производства. Об этом Цыганов рассказал в интервью «РИА Новости».

По его словам, цены должны повышаться, чтобы бизнесмены затем могли вкладываться в развитие производства, а при низких ценах это невозможно. Кроме того, Цыганов назвал «нормальным явлением для рыночной экономики» скачки цен, когда продукты сначала дешевеют, а потом дорожают. А в случае стабильности цен можно заподозрить картельный сговор, пояснил он.

Цыганов привел в пример повышение цен на птицы и яйца. По его словам, это следствие активного развития этого сектора. После этого цены вновь снизились, что, по мнению чиновника, является естественным следствием в условиях нормально функционирующей экономики. Однако затем цены неизбежно вырастут, потому что предпринимателям необходимо отдавать долги, взятые на развитие бизнеса. «Вообще в убыток себе никто работать не собирается», — подытожил Цыганов.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

116 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.