ФАС аргументировал необходимость роста продуктовых цен В случае стабильности цен можно заподозрить картельный сговор

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов аргументировал необходимость роста продуктовых цен последующим развитием производства. Об этом Цыганов рассказал в интервью «РИА Новости».

По его словам, цены должны повышаться, чтобы бизнесмены затем могли вкладываться в развитие производства, а при низких ценах это невозможно. Кроме того, Цыганов назвал «нормальным явлением для рыночной экономики» скачки цен, когда продукты сначала дешевеют, а потом дорожают. А в случае стабильности цен можно заподозрить картельный сговор, пояснил он.

Цыганов привел в пример повышение цен на птицы и яйца. По его словам, это следствие активного развития этого сектора. После этого цены вновь снизились, что, по мнению чиновника, является естественным следствием в условиях нормально функционирующей экономики. Однако затем цены неизбежно вырастут, потому что предпринимателям необходимо отдавать долги, взятые на развитие бизнеса. «Вообще в убыток себе никто работать не собирается», — подытожил Цыганов.