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19.02.19 / 19:30 Новости / Экономика

Международный совет при РСПП попросил Бастрыкина отпустить Калви под поручительство

Просят все ассоциации

Майкл Калви / Фото: Baring Vostok

Глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко рассказал, в Международном совете при Российском союзе промышленников и предпринимателей попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина отпустить основателя Baring Vostok Майкла Калви под поручительство, сообщает Интерфакс.

Алексис Родзянко уточнил, что подписались в заявлении РСПП, Американская и другие палаты. «Все ассоциации подписали»,- заключил Родзянко.

Ранее в поддержку Калви высказывались Герман Греф, Олег Тиньков и Аркадий Волож. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест Калви «чрезвычайно ситуаций для российской экономики».

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