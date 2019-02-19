Международный совет при РСПП попросил Бастрыкина отпустить Калви под поручительство Просят все ассоциации

Глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко рассказал, в Международном совете при Российском союзе промышленников и предпринимателей попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина отпустить основателя Baring Vostok Майкла Калви под поручительство, сообщает Интерфакс.

Алексис Родзянко уточнил, что подписались в заявлении РСПП, Американская и другие палаты. «Все ассоциации подписали»,- заключил Родзянко.

Ранее в поддержку Калви высказывались Герман Греф, Олег Тиньков и Аркадий Волож. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест Калви «чрезвычайно ситуаций для российской экономики».

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