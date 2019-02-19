Налог для самозанятых хотят ввести в 2020 году Для всех регионов

Министр финансов Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход в каждом регионе России с 2020 года, сообщает Риа Новости.

Пресс-секретарь министра уточнил, что заняться этим вопросом поручено Министерству финансов и ФНС.

Сейчас специальный налоговый режим для самозанятых внедрен в порядке эксперимента в Москве, Татарстане, Подмосковье и Калужской области.

Согласно плану кабинета министров, до конца 2024 года статус самозанятых обретут 2.4 миллиона граждан, а до конца 2019 года ими должны стать не менее 200 тысяч человек.