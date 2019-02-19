РАД продает бывшую чулочную фабрику «Красное знамя» Объект принадлежит ликвидируемому банку ООО «Инвест-Экобанк»

Российский аукционный дом по поручению Агентства по страхованию вкладов начал аукцион по продаже бывшей чулочной фабрики «Красное знамя» на улице Красного Курсанта у станции метро «Чкаловская». Об этом РАД сообщил во вторник.

Здание площадью 9,5 тыс. кв. м с тремя этажами продается под бизнес-центр. Объект принадлежит ликвидируемому банку ООО «Инвест-Экобанк». Фабрика является объектом культурного наследия.

Торги пройдут на ЭТП РАД в формате публичного предложения с 6 февраля по 25 мая. За это время цена объекта будет поэтапно снижаться с 176,4 млн рублей до минимальной цены 97 млн рублей.

Добавим, в настоящее время большая часть комплекса построек чулочно-трикотажной фабрики отреставрирована. В них функционируют несколько бизнес-центров. Кроме того, здание подключена ко всем необходимым системам инженерных коммуникаций.