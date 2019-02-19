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19.02.19 / 19:15 Новости

Россельходнадзор снял ограничения на ввоз мяса птицы из 15 стран ЕС

Но мясо все равно не будет поставляться ввиду санкций

Фото с сайта: vesti.ru

Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз в Россию мяса птицы из 15 стран Евросоюза, следует из материалов ведомства.

«С учетом благополучной эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц в Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции с 19 февраля 2019 года отменяются временные ограничения на ввоз из указанных стран в Российскую Федерацию: мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы; кормов и кормовых добавок для птиц; бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц»,- цитирует RNS.

Однако мера сугубо техническая, фактически из стран, на которые Россия вела ответные санкции, мясо поставляться не будет.

 

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